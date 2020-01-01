الاحتلال يستولي على معدات تعبيد أحد شوارع عصيرة القبلية جنوب نابلس

نابلس / سما /

استولت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على معدات وآليات، أثناء عملها بتأهيل وتعبيد أحد شوارع قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، ان قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشمالية من القرية، واحتجزت عددا من العاملين والمشرفين على مشروع تأهيل وتعبيد أحد شوارعها، في منطقة وادي الشام، واستولت على بعض المعدات تعود لشركة "برذرز".

واضاف ان قوات الاحتلال احتجزت عددا من اصحاب الاراضي والمواطنين، واستولت على هواتفهم المحمولة منهم، قبل الاستيلاء على المعدات واقتادتها الى البؤرة الاستيطانية "جلعاد".