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حماس: حرق مسجد البيرة نتاج تحريض مؤسسات الاحتلال

الإثنين 27 يوليو 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حرق مسجد البيرة نتاج تحريض مؤسسات الاحتلال


غزة / سما /

وصفت حركة حماس، اليوم الاثنين، إحراق المستوطنين مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة بالضفة الغربية، بأنه سلوك همجي.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن هذا السلوك يعبر عن انحطاط المستعمر ومعاداته لكل القيم الإنسانية التي تحترم الأديان ودور العبادة.

وأضاف أن هذه الجرائم التي يرتكبها المستوطنون هي نتاج تحريض مؤسسات الاحتلال وسياستها العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعا قاسم الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى التكاتف والتعاون للتصدي لجرائم المستوطنين ومواجهتهم وردعهم عن تكرار هذه الجرائم.

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