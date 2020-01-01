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المقاومة الشعبية تستنكر إحراق مسجد البر والاحسان في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

الإثنين 27 يوليو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين, اعتداءات "المغتصبين الصهاينة" على مسجد البر والاحسان في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وإحراق اجزاء منه وخط شعارات عنصرية على جدرانه في ساعات الفجر الاولى اليوم الاثنين 27-07. 
 

وأكدت الحركة على ضرورة وضع حد للاعتداءات الإرهابية من قبل قطعان المستوطنين المجرمين المدعومين من قبل جنود" العدو الصهيوني ." 

وأشارت الحركة في بيانها , "إلى أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على مساجدنا والمواطنين ,جريمة جديدة تضاف لرصيد الاحتلال الصهيوني وما هي الا جزء من مخطط تدميري واسع" . 
 

ودعت "حركة المقاومة الشعبية " الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتوحد في مواجهة جرائم الاحتلال، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية كافة إلى العمل من أجل وقف جرائم الاحتلال العنصرية.

#المقاومة الشعبية

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