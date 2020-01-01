رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، على الاتصال الهاتفي بين الرئيس محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب اوردوغان.

كما تناولت الصحف الثلاث تسجيل حالة وفاة و330 إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة التعافي الى 36%.

واليكم أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

_ الرئيس التركي للرئيس عباس: نقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

_ الرئيس يهاتف سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك معزيا بوفاة شقيقه

_ وفاة و330 إصابة بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي من الفيروس الى 36%

_ سلطة النقد تصدر تعليمات للبنوك بصرف دفعة الراتب دون أية خصومات

_ مخصصات الأسر الفقيرة غدًا.. صرف الرواتب اليوم بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيقلا

_ وقفة أمام محافظة القدس تضامنًا مع المحافظ غيث والعميد الفقيه

_ بيت لحم تتضامن مع عائلة شهيد لقمة العيش كمال أبو محيميد

_ مصرع 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة والقطاع

_ غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء

_ سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية في الأراضي اللبنانية

_ سياسة نتنياهو لاحتواء الوباء تثير الغضب ومزيد من التظاهرات المطالبة برحيله

_ مواجهات بين متظاهرين ضد العنصرية والشرطة في مدن أميركية

* "الأيام":

_ أردوغان يؤكد للرئيس الدعم التركي للشعب الفلسطيني

_ "كورونا": تسجيل حالة وفاة و330 إصابة وتعافي 470 حالة

_ وفاتان و34 إصابة جديدة بـ "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ الاحتلال يخطر بوقف البناء في مسافر يطا ويعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم فتاة

_ غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى اسرائيل

_ مقتل مواطن وإصابات خلال شجار وإحراق منازل في بلدة كفر عقب

_ سلطة النقد: دفعة الراتب ستصرف كاملة دون أي خصومات للقروض

_ سلطات الاحتلال تعلن تغييرات على حركة المعابر خلال العيد

_ بيت لحم: اعتقال مواطن بدعوى محاولته خطف سلاح شرطي احتلالي

_ غزة: مواطن يلقي بزوجته من الطابق الثاني ويصيبها بجروح حرجة

_ جلسة محاكمة نتنياهو المقبلة في 6 كانون الأول

* "القدس":

_ في اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان.. الرئيس التركي: نقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني

_ ارتفاع نسبة التعافي الى 36%.. وفاة مواطنة من سعير و330 إصابة جديدة بكورونا

_ المالية: صرف رواتب الموظفين بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيقلا اليوم

_ اعتقال 11 مواطنا من أنحاء الضفة وإخطارات بوقف بناء غرف زراعية جنوب الخليل

_ تسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد.. اشتية يلتقي مجلس إدارة شركة كهرباء القدس

_ النقابات المهنية تنظم اعتصاما للمطالبة بتأجيل القروض للعام القادم دون فوائد

_ حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفيروس كورونا

_ وقفة تضامنية مع المحافظ غيث والعميد الفقيه

_ تظاهرة جماهيرية وسط غزة رفضًا لصفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض

_ مقتل مواطنين في كفر عقب والنبي الياس

_ وفاة طفلة إثر إصابتها بطلق ناري في غزة