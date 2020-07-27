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مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله فجر اليوم

الإثنين 27 يوليو 2020 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله فجر اليوم


رام الله / سما /

أحرق مستوطنون فجر اليوم الإثنين، أجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد جدرانه الخارجية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد في مدينة البيرة، وخطوا شعارات عنصرية احداها كانت "حصار للعرب وليس لليهود"، كما جاء في عبارة أخرى "أرض إسرائيل، لشعب إسرائيل".

وأضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي وأخمدوها، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، لاستكمال عملية اخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بأكمله.

ووصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحادث بأنه "جريمة عنصرية" وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.

هذا وسبق أن وُجهت اصابع الاتهام في حوادث مماثلة إلى جماعة "تدفيع الثمن" المؤلفة من نشطاء في تيار اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يعتمدون منذ سنوات عمليات انتقامية ويعتدون على مصالح فلسطينية.

وتستهدف جماعة "تدفيع الثمن" تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.

 
صور- مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله
صور- مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله
صور- مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله
صور- مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله
صور- مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله

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