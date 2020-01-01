كورونا عالميا : واشنطن تضاعف استثماراتها لتطوير لقاح وتقييدات جديدة عربيا

وكالات

أعلنت عدة دول حول العالم، بينها دول عربية، عن اتخاذ إجراءات جديدة، وفرض تقييدات في سبيل مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما ضاعفت واشنطن استثماراتها لتطوير لقاح للفيروس، مع تسارُع وتيرة تفشي الفيروس في العالم، إثر وصول حصيلة الإصابات لأكثر من 16 مليون حالة، يوم الأحد.

وانتشر (كوفيد-19) في دول جديدة ككوريا الشمالية التي في منأى عن الفيروس، ووضعت البلاد، الأحد، في "حال تأهب قصوى" بعد الإعلان عن أول حالة مشبوهة.

وبين أكثر من خمسة ملايين حالة جديدة منذ الأول من تموز/ يوليو أي أكثر من ثلث الحالات المعلنة منذ بدء تفشي الفيروس، تسبب الوباء بوفاة ما لا يقل عن 645715 شخصا وفق تعداد لوكالة "فرانس برس".

ورغم زيادة الحالات سعت الحكومة الإسبانية إلى الطمأنة مؤكدة أنّ الوضع الصحي في البلاد "تحت السيطرة" وأن البؤر "محددة الموقع ومعزولة" وذلك ردا على قرارات دول أعلنت فرض قيود على المسافرين الآتين من إسبانيا.

واعتبارا من الأحد، سيخضع القادمون من إسبانيا إلى المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ما فاجأ وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الذي كان يقضي عطلته في هذا البلد، كما فرضت النروج من جديد، قيودًا على السفر إلى إسبانيا.

وسُجّل ارتفاع في الحالات في فرنسا حيث انتشار الفيروس "زاد بشكل ملحوظ"، مع أكثر من ألف إصابة جديدة بالوباء يوميا كما أعلنت الإدارة العامة للصحة.

وفي إيطاليا شددت سلطات كمبانيا في الجنوب القواعد، وباتت الغرامة ألف يورو لمن لا يضع كمامة في الأماكن المغلقة.

وفي كوريا الشمالية، دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى اجتماع طارىء للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم لتبني "تدابير عاجلة قصوى" لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي قوله، الأحد: "يبدو أنّ الفيروس الشرير دخل البلاد".

وأوضحت الوكالة أن الشخص الذي يشتبه بإصابته بكورونا "دخل البلاد في 19 تموز/ يوليو بعدما عبر بشكل غير قانوني الخط الفاصل" مع كوريا الشمالية.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، 216 وفاة اضافية داعية المواطنين إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد الصحة لتخفيف العبء عن العاملين في المجال الطبي "المنهكين".

وشهدت استراليا أسوأ يوم أحد، مع 10 وفيات وارتفاع عدد الحالات، رغم تدابير العزل الصارمة.

وفي أميركا اللاتينية، تتوالى الإعلانات عن إلغاء احتفالات ونشاطات رياضية. وفي هذا السياق، ألغي عيد رأس السنة التقليدي في ريو دي جانيرو، حيث يتجمع ملايين على شاطئ كوباكابانا لمشاهدة الألعاب النارية، بينما أرجأت ساو باولو مهرجانها السنوي إلى أجل غير مسمى.

وقررت بنما إلغاء كأس العالم لكرة القدم للسيدات وألعاب أميركا الوسطى والكاريبي في 2022.

وفي اليابان، تم إرجاء مباراة في دوري كرة القدم، الأحد، بعد اكتشاف حالة (كوفيد-19) بين العاملين لحساب الفريقين.

واشنطن تضاعف استثماراتها لتطوير لقاح

بدورها، ضاعفت الولايات المتحدة، استثماراتها المالية، إلى نحو مليار دولار لدعم تطوير لقاح ضد كوفيد-19 أنتجته شركة "موديرنا" الأميركية، ويدخل، الإثنين، المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وذكرت الشركة في بيان، أن الحكومة الأميركية، تعهدت تقديم مبلغ 472 مليون دولار يضاف إلى 483 مليونا سابقة، وبررت الشركة هذه الزيادة بقرارها "إجراء تجربة سريرية للمرحلة الثالثة أوسع" مما كان معلنا.

ولقاحها التجريبي الذي أنشأ أجساما مضادة للفيروس لدى جميع المتطوعين وعددهم 45 في المرحلة الأولى من الاختبار، قد يُعاد اختباره اعتبارا من يوم الإثنين، على 30 ألف شخص يتلقى نصفهم جرعة من 100 ميكروغرام والآخرون دواء وهميا.

إغلاق 8 مدن في المغرب

وقررت السلطات المغربية، مساء الأحد، منع التنقل من وإلى 8 مدن شمالي المملكة؛ بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك: "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بكورونا (...)، تقرر ابتداء من الأحد 26 يوليو/تموز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش".

وأوضح البيان أن القرار يأتي بناء على خلاصات "التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء".

واستثنت السلطات من القرار، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والعاملين في القطاع العام أو الخاص والمكلفين بأوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل من السلطات المحلية، كما "لا يشمل قرار المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية"، وفق البيان.

وأفادت الوزارتان بأنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لـ"عدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، واستعمال وسائل التعقيم، رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".

وأصاب "كورونا" في المغرب، حتى مساء الأحد، 20 ألفا و278 شخصا، توفي منهم 313، وتعافى 16 ألفا و438.

حظر تجوال شامل بالعراق خلال العيد

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الأحد، فرض حظر تجوال الشامل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن تدابير مواجهة جائحة "كورونا".

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات، وفق الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.

وأشاد الكاظمي، في الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي يبذلها "الجيش الأبيض" (الأطقم الطبية) وهو يعالج المصابين بـ"كورونا".

وشدد على "أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا، ومنع انتشاره، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية، لتطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع".

وقررت اللجنة فرض حظر تجوال شامل خلال عطلة عيد الأضحى، بين 30 يوليو/ تموز الجاري و9 أغسطس/ آب المقبل، مع "النظر بالحظر بعد عطلة العيد".

كما قررت إعادة فتح العيادات الخاصة، مع الالتزام بشروط وضوابط وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي.

وقررت اللجنة العليا أيضا قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الجسدي وغيرها)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مع شفاء 1900 حالة، و78 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 110 آلاف و32 حالة، و75 ألفا و217 حالة شفاء، و4 آلاف و362 وفاة.

عزل مزرعة ألمانية إثر إصابة موظفيها

وُوضع نحو 500 عامل في حجر صحي في مزرعة كبرى في بافاريا، وذلك لاحتواء تفش واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد، وفق ما كشف، الأحد، مسؤولون ألمان أعلنوا توفير فحوص مجانية لكشف الإصابة بكوفيد-19 لسكان المنطقة.

وقال المسؤول في محافظة دينغولفينغ لانداو، فيرنر بوميدر، في مؤتمر صحافي، إن الفحوص أظهرت إصابة ما مجموعه 174 عاملا موسميا بالفيروس منذ الجمعة.

وقال المسؤول إن العمال الموسميين يأتون بغالبيتهم من المجر ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا، وهم كانوا يعملون في حصاد الخيار في مزرعة ضمن نطاق بلدية مامينغ، بدون التقيد بقواعد التباعد.

وقال إن البؤرة المكتشفة تبدو محصورة بـ"مجموعة محددة من الأشخاص" ولم تتسع لتشمل سكان المنطقة.

ووُضع ما مجموعه 480 موظفا في المزرعة بين عامل ومدير في حجر داخل الموقع، وتم فصل من أتت نتائج فحوصهم سلبية عن الآخرين. وتم عزل المزرعة عبر نشر فريق أمني كُلّف السهر على تطبيق الحجر.

وقال بوميدر إن تفشي الوباء يظهر أن المزرعة "لم تلتزم على الدوام" قواعد النظافة والتعقيم الهادفة إلى منع تفشي الوباء.

وتم نقل أحد الموظفين إلى المستشفى للعلاج.