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الارصاد الجوية : اجواء شديدة الحرارة وجافة

الإثنين 27 يوليو 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد الجوية : اجواء شديدة الحرارة وجافة


رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الاثنين ان تأثير الموجه الحارة على البلاد سيستمر لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

الثلاثاء 2020/07/28: يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/07/29: يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-      خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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