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اسعار العملات مقابل الشيكل
الإثنين 27 يوليو 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
دولار: 3.38
دينار: 4.70
يورو: 3.89
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