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اسعار العملات مقابل الشيكل

الإثنين 27 يوليو 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


رام الله / سما /

جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي: 

دولار: 3.38

دينار: 4.70

يورو: 3.89

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