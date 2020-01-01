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الري المصرية: موقف مصر ليس ضعيفا في ملف سد النهضة والمياه قضية حياة لنا

الأحد 26 يوليو 2020 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الري المصرية: موقف مصر ليس ضعيفا في ملف سد النهضة والمياه قضية حياة لنا


القاهرة /سما/

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موقف بلاده في ملف سد النهضة "لم يكن ولن يكون ضعيفا"، مؤكدا أن مصر "دولة قوية ومؤسساتها تحرص على نقطة المياه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر تتمنى توافر الإرادة السياسية القوية لدى أطراف سد النهضة، خلال المفاوضات المقبلة، متابعا: "متمسكون بالأمل".

وأشار إلى أن قضية المياه ليست قضية رفاهية أو تنمية في مصر وإنما قضية وجودية وحياة، لافتا إلى أن الدول الثلاث مازال عليها تحديد الأولويات المتعلقة بالنقاط الفنية والقانونية العالقة.

وأوضح أن النقاط القانونية مثيرة ومختلف عليها بشكل كبير، قائلًا إن دولتي المصب؛ مصر والسودان مازال لديها بعض النقاط الفنية العالقة، إضافة إلى العديد من التخوفات.

#مصر #سد النهضة #وزارة الري المصرية

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