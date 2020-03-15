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محافظ سلطة النقد: لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران 2020

الأحد 26 يوليو 2020 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد: لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران 2020


رام الله / سما /

أصدر محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم تعليمات للمصارف بصرف الدفعة المحولة من وزارة المالية لموظفي الحكومة كاملة دون أية خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران/ يونيو 6/2020، وذلك كون القسط المذكور تم تأجيله بموجب التعليمات رقم (4/2020) بتاريخ 15/3/2020، والتي نصت على تأجيل سداد الأقساط للأشهر 3 و4 و5 و6/2020 للتخفيف من آثار الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس (كورونا).

وعبر المحافظ في تصريح عبر الصفحة الرسمية للوزارة، عن أمله في انتهاء أزمة رواتب موظفي القطاع العام في أقرب وقت ممكن، مشدداً على أن سلطة النقد والبنوك، لن تتوانى في توفير التمويل اللازم للموظفين والحكومة للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة.

وتضمنت التعليمات السماح بتمديد ساعات الدوام خلال فترة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية المتوقع البدء بها اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، كما شملت التعليمات السماح للمصارف بفتح أبوابها للجمهور يوم الخميس، وفقاً لمقتضيات العمل، وذلك لتسهيل حصول الموظفين والمستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية على مستحقاتهم.

وناشد المحافظ الجمهور بضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء الفترة المقبلة، والتقيد بالإجراءات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة والالتزام بها؛ بما يسهم في التخفيف نقل الوباء، والحد من انتشاره.


 

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