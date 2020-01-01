الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على حاجز ايرز

غزة / سما /

قال الاسير المحرر عبد الناصر فروانه ان الاحتلال الاسرائيلي أبلغنهم مساء اليوم الأحد عن اعتقال المدير التنفيذي لشركة "مرسال" (سعيد الشرفا) وتم نقله الى جهة غير معلومة.



وأكد فروانة في بيان صحفي، بالإضافة لاعتقال الشرفا، كان الاحتلال قد اعتقل ظهر اليوم الشاب (منصور ابراهيم منصور) على معبر بيت حانون/ايرز اثناء توجهه الى القدس ، وهو نجل الأسير المحرر ابراهيم منصور، أحد أسرى الدوريات والمقيم في غزة .



وأوضح انه باعتقال الشرفا ومنصور، يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال تنقلهم عبر المعابر منذ مطلع العام الجاري الى (10) مواطنين، وأن (9) منهم تم اعتقالهم على معبر بيت حانون/ايرز، بالإضافة الى مواطن عاشر تم اعتقاله على معبر الكرامة اثناء عودته الى القطاع من رحلة علاج في الاردن.