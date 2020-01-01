جامعة القدس تعلن إمكانية تقسيط الرسوم للطلبة الجدد والحاليين دون فوائد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت جامعة القدس، اليوم الأحد، إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية للطلبة الجدد والحاليين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات مع البنوك والمصارف العاملة في فلسطين.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنها نجحت في إبرام اتفاقات مع البنوك والمصارف العاملة في فلسطين لمنح قروض للطلبة يتم تسديدها بأقساط شهرية ميسرة، دون تحمل الطلبة اي فوائد أو عمولات، حيث ستتحمل جامعة القدس كل ما يترتب على تلك القروض من رسوم أو فوائد بنكية بمختلف أشكالها.

وأفادت جامعة القدس أنها عقدت اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المصرفية التالية:

البنك العربي: قرض من خلال البنك العربي بدون فوائد لغاية 12 شهرا قابل للتجديد.

بنك فلسطين: قرض من خلال بنك فلسطين لمدة 6 شهور قابل للتجديد، وتتحمل الجامعة الرسوم والفوائد البنكية.

البنك الإسلامي الفلسطيني: تسديد القسط الجامعي من خلال البنك الاسلامي الفلسطيني بموجب إتفاقية تقسيط الخدمات التعليمية لغاية 12 شهر، مع تحمل الجامعة كامل الرسوم البنكية.

البنك الإسلامي العربي: تسديد القسط الجامعي من خلال البنك الاسلامي العربي بموجب اتفاقية تقسيط الخدمات التعليمية لغاية 12 شهر، مع تحمل الجامعة كامل الرسوم البنكية.

صندوق الأفق للتمكين الطلابي: قرض بدون فوائد لغاية 12 شهرا من خلال صندوق الأفق للتمكين الطلابي ينفذ من خلال البنك الوطني.

ودعت جامعة القدس الطلبة وذويهم الراغبين بالإستفادة من هذه التسهيلات التي توفرها هذه الإتفاقيات، التواصل مع الدائرة المالية في الجامعة عبر البريد الالكتروني التالي:

‏ Fin-emergency@alquds.edu