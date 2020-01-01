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الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة..

الأحد 26 يوليو 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 13 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة..


القدس المحتلة / سما /

توفي 13 شخصا متأثرين بإصابتمه بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 468 حالة.

وأظهرت المعطيات الرسمية وفاة 8 أشخاص وتشخيص 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 34,282، بعد تعافي 27,014 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 61,764.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 303، منهم 98 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 2%، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي صباح اليوم، 100 حالة.

ويرقد في المشافي 731 مريضًا بكورونا، بينهم 172 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 33,551 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:24 من مساء اليوم، بلغ 5,770؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 1,106 إصابات، بعد إجراء 15,471 فحصا.

#فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات #الصحة الاسرائيلية

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