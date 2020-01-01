بيت لحم: اعتصام لتجمع النقابات يطالب بتأجيل القروض للعام المقبل بلا فوائد

بيت لحم / سما /

نظم تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، اعتصامًا أمام مقر المحافظة، احتجاجًا على قرارات سلطة النقد الأخيرة بتسديد القروض ون إلغاء فوائدها.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالتراجع عن هذه القرارات من بينها: " على البنوك تحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه الشعب"، "نعم لتأجيل كافة القروض إلى بداية العام القادم وبدون فوائد"، "تجمع النقابات المهنية يرفض اجراءات سلطة النقد".

هذا واجتمع محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بوفد من المعتصمين حيث تسلم منهم مذكرة موجه للرئيس محمود عباس طالبت "التزام سلطة النقد الفلسطينية بإلغاء كافة الفوائد البنكية، التي فرضت في الإغلاق السابق، وإلغاء عمولة الشيكات الراجعة في الإغلاق الحالي، وتأجيل سداد كافة القروض البنكية إلى نهاية هذا العام."

وشاركت في الاعتصام كلا من نقابة المهندسين، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة الأطباء، ونقابة اطباء الاسنان، ونقابة الصيادلة، ونقابة مساعدي الصيادلة، ونقابة المحاسبين، ونقابة أخصائي البصريات ونقابة الطب المخبري، ونقابة التمريض، ونقابة الصحافيين، ونقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان.