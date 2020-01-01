  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تعرف على سترة (ايتان) الواقية الخاصة بالقوات الخاصة والكوماندوز الاسرائيلي

الأحد 26 يوليو 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على سترة (ايتان) الواقية الخاصة بالقوات الخاصة والكوماندوز الاسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

شفت شركة "ليور بروتيكشن" الإسرائيلية المختصة بصناعة السترات التكتيكية والوقائية عن سترة "إيتان" الخاصة بالقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز، وفقًا لموقع "إسرائيل دفينس".
 
و"ايتان" هي عبارة عن سترة صغيرة الحجم تحمل لوحة صلبة 25 × 30، بحيث تم تصميم السطح الداخلي المبطن لتقليل نسبة امتصاص العرق.
 
ووصف مصنعي سترة "إيتان" بأنها صلبة، لكنها سلسة، حيث يستطيع المحارب تعديل السترة بشكل موحد ليتناسب مع المهمة المحددة.
 
وقال "يوتشاك بووكرز" الرئيس التنفيذي لشركة Lior المصنعة للسترة، مساء الأحد، إن الشركة انتقلت إلى مرحلة جديدة تطبق فيها عقودًا من الخبرة لإنتاج تصميمات متقدمة للجندي المستقبلي وتقوم بدورنا لإبقاء الجنود والشرطة الإسرائيليين مجهزين بالتكتيكات والملابس الواقية التي تلبي احتياجاتهم.

#سترة ايتان #القوات الخاصة #الجيش الإسرائيلي #ووحدات الكوماندوز الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

المالية تعلن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

تقرير : إسرائيليون يبيعون حيواناتهم المنوية بمبالغ طائلة!

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

عائلة البلبيسي بغزة والشتات: نرفض إقامة بيت عزاء حتى يأخذ القانون مجراه

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

مجدلاني يكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون ومخصصات الأسر الفقيرة

الأخبار الرئيسية

الجيش

صحيفة عبرية: إسرائيل و”حزب الله”... بحث لإنهاء القصة أم استعداد على خطوط المواجهة؟

القبة

خشية من رد حزب الله.. جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدة على الحدود الشمالية

00

بلومبيرغ: دخول إسرائيل لحلبة النزاع في شرق المتوسط يزيد من مخاطر المواجهة مع تركيا

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

89

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية