تعرف على سترة (ايتان) الواقية الخاصة بالقوات الخاصة والكوماندوز الاسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

شفت شركة "ليور بروتيكشن" الإسرائيلية المختصة بصناعة السترات التكتيكية والوقائية عن سترة "إيتان" الخاصة بالقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز، وفقًا لموقع "إسرائيل دفينس".



و"ايتان" هي عبارة عن سترة صغيرة الحجم تحمل لوحة صلبة 25 × 30، بحيث تم تصميم السطح الداخلي المبطن لتقليل نسبة امتصاص العرق.



ووصف مصنعي سترة "إيتان" بأنها صلبة، لكنها سلسة، حيث يستطيع المحارب تعديل السترة بشكل موحد ليتناسب مع المهمة المحددة.



وقال "يوتشاك بووكرز" الرئيس التنفيذي لشركة Lior المصنعة للسترة، مساء الأحد، إن الشركة انتقلت إلى مرحلة جديدة تطبق فيها عقودًا من الخبرة لإنتاج تصميمات متقدمة للجندي المستقبلي وتقوم بدورنا لإبقاء الجنود والشرطة الإسرائيليين مجهزين بالتكتيكات والملابس الواقية التي تلبي احتياجاتهم.