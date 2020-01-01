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الخارجية: 199 حالة وفاة و3890 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الأحد 26 يوليو 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 199 حالة وفاة و3890 إصابة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن 199 حالة وفاة، بينها وفاتين جديدتين، و3890 إصابة (منها 34 في أميركا)، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى اليوم الاحد.

وأوضحت الخارجية في بيان، بأن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية لوس انجلوس للمواطن مازن الدغلاوي (61) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة، وكذلك بتسجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن واوهايو وشيكاغو ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2150 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، وفق بيان الخارجية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة مجدية احمد خليل العف (69) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 57

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #اصابات

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