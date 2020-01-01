14 إصابة غير محلية بكورونا في الأردن

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها غير محلية؛ ليرتفع العدد إلى 1168 حالة.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، إن الحالات توزعت كما يلي: "حالتان لسائقي شاحنات قدموا من حدود العمري، و12 حالة لقادمين من خارج الأردن موجودين في الحجر، هم 8 أردنيين قادمين من السعودية، وحالتان لأردنيين قادمين من العراق، وحالتان لأردنيين قادمين من أوكرانيا".

وأضاف أنّه سجلت اليوم 5 حالات شفاء من فيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة، ليبقى 110 حالات قيد العلاج.

وأشار إلى أنّه تم إجراء 6658 فحصا، والفحوص التراكمية منذ انتشار الوباء 565 ألفا، و109 فحوصات.