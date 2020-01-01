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إغلاق محل تجاري وتحرير 10 غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

الأحد 26 يوليو 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق محل تجاري وتحرير 10 غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية


رام الله / سما /

 أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الأحد، محلا تجارياً مخالفا للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 28 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 696 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب طن ونصف سلع منتهية الصلاحية، واخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت الوزارة في تقريرها الميداني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 10 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

#وزارة الاقتصاد #اغلاق محلات #طوارئ #كورونا

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