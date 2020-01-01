رويترز: فلسطينيون يستخدمون طائرة "درون" مُسيَّرة لتوصيل أدوية كورونا لمرضى بالضفة

رام الله /سما/ رويترز

باستخدام صندوق صغير من الورق المقوى مربوط في حبل يتدلى من طائرة "درون" توصّل بلدية قرية بيت أمّر الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الفيتامينات والمكملات الغذائية لمرضى"كوفيد-19".

وتحلق الطائرة لفترة وجيزة فوق أسطح أو شرفات بيوت المرضى لهذا الغرض وذلك بهدف حماية موظفي بلدية القرية وفرق الطوارئ الطبية إبان الجائحة. وفق رويترز

ويوضح نصري صبارنة، رئيس بلدية بيت أُمّر، أن هذه الطريقة أسهل أيضا في توصيل الأدوية للمرضى الذين يعيشون في أماكن يصعب على السيارات الوصول لها.

وقال "في بيوت أخرى مش سهل الوصول لها، هي في واد، في منطقة ما بيصلوها سيارات، فحفاظا على السلامة، سلامة طواقم البلدية ولجنة الطوارئ في بيت أُمّر ارتأينا أنه يكون فيه وسيلة لتوصيل الأدوية والفيتامينات والمدعمات الغذائية للمرضى في البلد".

وبعد تلقيه علاجا وصله بطائرة مُسيرة قال المريض بـ"كوفيد-19" ليث الصليبي "فكرة جدا جميلة وحلوة، آمنة بنفس الوقت وبتعطي روح معنوية للمصاب، يعني طريقة جميلة في نقل فيتامين، طريقة غير تقليدية وما شفت زيها في دول تانية ومحلات تانية".

وأضاف نصري صبارنة: "هذه الفكرة يعني لها جانبين فيها السلامة العامة لطواقمنا وفيها أثر نفسي على معنوية المريض لما يشوف إنه الطيارة أجت وبيقص الحبل وبياخد الدواء وبيودع الطيارة، فكانت لها أثر لرفع معنوية المريض في البلد".

وأعلن مسؤولو الصحة الفلسطينيون تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد 26 يوليو في الضفة الغربية، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الأراضي الفلسطينية 12795 حالة بينها 78 وفاة.