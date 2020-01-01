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الدفاع التركية تتوعد اليونان: ستكسر الأيدي الممتدة إلى علمنا

الأحد 26 يوليو 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع التركية تتوعد اليونان: ستكسر الأيدي الممتدة إلى علمنا


انقرة /وكالات/

وجهت أنقرة تحذيرا إلى حكومة أثينا، على خلفية قيام نشطاء يونانيين بإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وسط تصعيد التوترات بين الدولتين.

وأدانت وانتقدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" اليوم بشدة حادثة إحراق العلم، مطالبة أثينا بوضع حد على الفور لمثل هذه "الاستفزازات".

وتابعت: "ستكسر الأيادي التي تمتد لعلمنا الغالي".

وجاء إحراق العلم التركي في سالونيك مؤخرا احتجاجا على قرار حكومة أنقرة إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد، ما أثارت موجة غضب في اليونان ودول مسيحية أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين الطرفين بشأن خطط تركيا للتنقيب في شرق المتوسط والأزمة الليبية حيث تقدم أنقرة دعما إلى أحد طرفي النزاع، حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.

#تركيا #اليونان #العلم التركي #ايا صوفيا #الجيش التركي

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