  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعلق على مقتل أمين سر حركة فتح في بلاطة

الأحد 26 يوليو 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على مقتل أمين سر حركة فتح في بلاطة


رام الله /سما/

تقدمت حركة حماس في محافظة نابلس بخالص التعزية والمواساة من عائلة عماد الدين دويكات أمين سر حركة فتح في منطقة بلاطة، كما تقدمت بالتعزية لعائلة دويكات في محافظة نابلس والداخل والشتات والإخوة في حركة فتح في محافظة نابلس.  

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إننا نطالب السلطة بالتحقيق الجاد في الحادث، وتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة، كما ندعو السلطة إلى ضبط السلاح وتحريم استخدامه ضد المواطنين.

ودعت جماهير شعبنا جميعاً للوقوف صفاً واحداً في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه قضيتنا وشعبنا لمؤامرة كبيرة، وندعو الجميع للوقوف صفاً واحداً وتجنب ما يثير الفتن ويشق الصف الوطني.


 

#حماس #محافظة نابلس #عماد الدين دويكات #حركة فتح #منطقة بلاطة #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

تقرير : إسرائيليون يبيعون حيواناتهم المنوية بمبالغ طائلة!

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

عائلة البلبيسي بغزة والشتات: نرفض إقامة بيت عزاء حتى يأخذ القانون مجراه

تفاصيل جديدة في جريمة معصرة ملوي المصرية.. رماهم والدهم تحت القطار بدم بارد!

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

الحكومة : الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

الأخبار الرئيسية

القبة

خشية من رد حزب الله.. جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدة على الحدود الشمالية

00

بلومبيرغ: دخول إسرائيل لحلبة النزاع في شرق المتوسط يزيد من مخاطر المواجهة مع تركيا

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

89

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

المالية تعلن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة