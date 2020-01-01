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اشتية: "كهرباء القدس" عبرت أزمة كادت تعصف بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار

الأحد 26 يوليو 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: "كهرباء القدس" عبرت أزمة كادت تعصف بها وتخلصت من التهديدات بقطع التيار


رام الله /سما/

 اطّلع رئيس الوزراء محمد اشتية من مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام هشام العمري، على وضع الشركة وإمكانيات تطوير عملها من خلال تشغيل محطات جديدة.

وأشاد اشتية خلال لقائه مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، بالجهد الذي قامت به الشركة لتصفير ديونها لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، عقب حصولها على قرض من تجمع البنوك للخلاص من هذا الدين المتراكم والتهديدات الإسرائيلية بقطع التيار.

وقال "إن عبور هذه الأزمة التي كادت تعصف بالشركة أمر مهم لنا، كي تستمر كهرباء القدس كمؤسسة وطنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة للمواطنين في أماكن امتيازها وعملها".

وحث رئيس الوزراء الشركة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي داخلها لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون، مؤكدا أن الحكومة ستفي بالتزاماتها تجاه الشركة وفاء للقدس ومؤسساتها.

من جانبه، أعرب العمري عن شكره لرئيس الوزراء على اهتمامه المتواصل واقتراح الحلول ورعاية تطبيقها، ما مكن الشركة من عبور هذه الأزمة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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