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الحكومة الإسرائيلية تصادق على برنامج "منحة لكل مواطن"

الأحد 26 يوليو 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تصادق على برنامج "منحة لكل مواطن"


القدس المحتلة /سما/

 صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم الأحد على خطة لتوزيع منح لكل المواطنين، على أن يتم عرض الخطة على البرلمان غدا للمصادقة عليها.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن الخطة تنص على صرف مبلغ 750 شيكل لكل من بلغ 18 عاما فما فوق، كما سيدفع 500 شيكل لكل ابن في العائلة حتى ثلاثة أبناء بحد أقصى.

وحظيت الخطة بموافقة جميع وزراء الحكومة باستثناء وزيرين من حزب "أزرق أبيض".وقالت الوزيرة أوريت فركاش هكوهين إن "الحكومة مستمرة في تجاوز حدود العجز المستهدف في الميزانية".

وتهدف المنح إلى تحريك الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.

وكان نتنياهو قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة :"نعمل على إعداد خطط إضافية تُعنى بتحريك الاقتصاد وضخ الأموال للأشخاص الذين تضرروا من كورونا".

#الحكومة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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