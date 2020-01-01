إسرائيل تعلن تغييرات على حركة المعابر في الضفة وغزة خلال العيد

القدس المحتلة /سما/

اعلنت إسرائيل تغييرات خاصة بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة عيد الاضحى الموافق الجمعة المقبلة.

ووفقا لما أعلنته المواقع العبرية فان الخميس المقبل عشية حلول عيد الأضحى ستعمل معابر المشاة التالية: جلمة، وطولكرم، وقلقيلية، ونعلين، وترقوميا والظاهرية حتى الساعة 13:00 ظهرًا، بينما سيكون معبر موديعين ومعبر جبعة مغلقين فيما معابر المشاة الواقعة في منطقة ضواحي القدس وهي قلنديا، والزيتون و300 بيت لحم ستعمل كالمعتاد.

أما يوم الجمعة الموافق 31/07، وهو أول أيام عيد الأضحى، فستعمل معابر الضفة الغربية بشكل محدود كالاتي:

- معابر البضائع ومعابر المشاة ستكون مغلقة.

- معابر برطعة، النبي إلياس، نعلين ستعمل كالمعتاد وسيسمح بمرور سكان منطقة التماس وبالوصول إلى أماكن العمل في المستوطنات، وكذلك ستعمل معابر المشاة الواقعة في منطقة ضواحي القدس وهي قلنديا، والزيتون و300 بيت لحم كالمعتاد وسيتاح مرور أصحاب التصاريح سارية المفعول.كما سيستطيع أصحاب التصاريح من نوع BMC والعاملون في المجال الطبي ممن يجوز لهم المرور عن طريق معابر السيارات، المرور كالمعتاد.

وفي يوم الأحد الموافق 02/08، وهو ثالث أيام عيد الأضحى، ستعمل كافة معابر المشاة ومعابر البضائع كالمعتاد.

أما بالنسبة لقطاع غزة - فسيعمل معبر كرم أبو سالم كالمعتاد خلال عيد الاضحى، ما عدا يوم الأحد 2 آب (أغسطس)، حيث سيتم إغلاقه، وإعادة فتحه في اليوم التالي، الاثنين 3 آب (أغسطس). كما سيعمل معبر بيت حانون خلال عطلة فترة العيد، من أجل الحالات الإنسانية .