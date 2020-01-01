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خشية من رد حزب الله.. جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدة على الحدود الشمالية

الأحد 26 يوليو 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من رد حزب الله.. جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدة على الحدود الشمالية


القدس المحتلة /سما/

قالت مصادر عبرية ان الجيش الاسرائيلي نشر اليوم القبة الحديدية على الحدود الشمالية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف اسرائيلية.

وأفاد موقع القناة 12 العبرية بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزراء الكابينت، بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالأحداث الحاصلة في الشمال.

وأصدر وزير الجيش الاسرائبلي غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

واكد رئيس الوزراء الاسرائيبي بنيامين نتانياهو ان إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا على الحدود الشمالية.

وقال نتانياهو "إن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على قواتها او تهديد لامن مواطنيها".

وحمل نتانياهو لبنان وسوريا المسؤولية عن "أي اعتداء قد ينطلق من اراضيهما ضد إسرائيل".

وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، واستشهد محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق.

#الجيش الإسرائيلي #القبة الحديدية #الحدود الشمالية #لبنان #حزب الله #نتنياهو

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