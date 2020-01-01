نتنياهو يوعز لوزراء الكابينت بعدم التصريح بما يتعلّق بالجبهة الشمالية

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع القناة 12 العبرية، مساء الأحد، بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزراء الكابينت، بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالأحداث الحاصلة شمال البلاد.



توجيهات نتنياهو جاءت بعد ساعات من تصريح وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال فيه إن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل ينطلق من أراضيهما.



وأصدر غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.



وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، وقتل محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق، والتي قالت مصادر في مخابرات غربية إنها أصابت مخزن ذخيرة رئيسيا مدعوما من إيران.