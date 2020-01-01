الغانم: ما يصلنا من أخبار بشأن صحة أمير الكويت مطمئنة جداً

الكويت /سما/

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن “ما يصلنا من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطمئنة جداً”.

وأضاف الغانم، في تصريح صحافي الأحد، أن هناك لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، يوم الأربعاء المقبل، للاستماع أيضاً إلى توجيهاته ونصائحه.

وأشار إلى أن هناك اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد الثلاثاء.

ويتواجد أمير الكويت حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية.

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية يوم الأحد الماضي تكللت بالنجاح، حسبما أعلنه الديوان الأميري.

وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، حكم الكويت في كانون الثاني/ يناير عام 2006 حيث أصبح الأمير الخامس عشر للدولة بعد تنازل سعد العبد الله السالم الصباح عن الحكم بسبب حالته الصحية.