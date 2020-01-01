بلومبيرغ: دخول إسرائيل لحلبة النزاع في شرق المتوسط يزيد من مخاطر المواجهة مع تركيا

القدس المحتلة /سما/

تحت عنوان “إسرائيل تغطس في مياه شرق المتوسط المضطربة” نشر موقع بلومبيرغ مقالا لسيث فرانتزمان، قال فيه إن خط أنابيب الغاز عبر المتوسط يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع تركيا.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية أقرت الأسبوع الماضي صفقة لنقل الغاز عبر البحر من قبرص واليونان إلى أوروبا. فالخط البالغ طوله 1.900 كيلومترا يربط حقول الغاز في حوض شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

وتتم مناقشة المشروع بقيمة 6 مليارات دولار منذ أعوام، وتعزز في كانون الثاني/ يناير باتفاق وقّع في العاصمة اليونانية أثينا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيريه اليوناني والقبرصي. ولكن “مشروع شرق المتوسط” يضع إسرائيل في صدام مع تركيا التي تقول إن لديها حقوقا في أجزاء واسعة من شرق المتوسط، تعززت من خلال الاتفاقية البحرية مع ليبيا، حيث تقوم بالتنقيب عن الغاز وتقوم بمناورات حربية. وتزيد هذه التحركات من التوتر مع اليونان.

ويضيف الكاتب أن العلاقات الإسرائيلية- التركية متدنية كما هي منذ سنوات. فقد جعل الرئيس رجب طيب أردوغان من دعم الفلسطينيين عنصرا أساسيا في سياسته الخارجية. وينتهز حزب العدالة والتنمية كل فرصة للهجوم على إسرائيل.

وفي خطابه المتلفز، قال أردوغان إن إعادة وضعية آية صوفيا كمسجد هي خطوة لتحرير الأقصى. وبالنسبة لإسرائيل فدعم تركيا لحماس في غزة يظل نقطة توتر واستفزاز. ومن هنا فالخلافات حول حقوق التنقيب وأنابيب الغاز ستضيف وقودا للخطاب الحار بين البلدين.

وقامت القوارب البحرية التركية بالتحرش بسفينة بحث إسرائيلية قرابة الشواطئ القبرصية في كانون الأول/ ديسمبر. وتحدث التقييم العسكري الإسرائيلي السنوي عن تركيا ولأول مرة “كتحد”.

وهناك أصوات أخرى سترتفع، فقد فتحت روسيا خط غاز إلى تركيا عبر تركمنستان بشكل أثار قلق واشنطن من تقدم روسيا إلى أوروبا عبر تركيا. ولدى مصر مزاعم في حقوق الغاز بشرق المتوسط وكذا اليونان وقبرص، اللتان حذرتا من ترسيم تركيا للحقوق المائية في شرق المتوسط والتي تتقاطع مع مسار خط مشروع شرق المتوسط.

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الموضوع داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب ما وصفه “انتهاكات” أنقرة للسيادة القبرصية واليونانية.

ويقول الكاتب إن اهتمام إسرائيل في شرق المتوسط هو البناء على التحالف مع اليونان وقبرص الذي تعزز خلال العقود الماضية. وهذا يتوافق مع المصالح المصرية والفرنسية بالإضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي عبرت عن القلق من التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ويشير الكاتب إلى أن العلاقات العسكرية الإسرائيلية- اليونانية قد توطدت في الفترة الماضية. ووقّعت اليونان عقدا لاستئجار طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع. وشاركت المقاتلات العسكرية الإسرائيلية بمناورة عسكرية كبيرة مع اليونان.

وبات التعاون العسكري الإسرائيلي- اليوناني موضوع نقاش مستمر في مراكز الأبحاث الإسرائيلية. ويعتبر هذا تحولا في الموقف الإسرائيلي، حيث لم تعبر اليونان في الماضي عن اهتمام بقضايا شرق المتوسط.

ولم تكن إسرائيل قوة بحرية، وظلت تعتمد على الغواصات والطرادات لإظهار القوة خارج حدودها البحرية، لكن لديها قوة جوية والجيل الخامس من طائرات “أف-35” التي تدعم البحرية اليونانية.

وظل مشروع شرق المتوسط يسير ببطء مقارنة مع نورد ستريم وتريك ستريك، وكانت إسرائيل مترددة في الانضمام إلى اليونان وقبرص ومصر للضغط ضد المعاهدة التركية – الليبية.

إلا أن المشروع قد يتعزز من شراء شيفرون كورب لنوبل إنيرجي التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في حقل ليفياثان.

ومع تعمق الدور التركي في ليبيا وتزايد عمليات البحث والتنقيب في شرق المتوسط فمواجهة عسكرية مع اليونان وإسرائيل باتت محتومة. وسيكون الهدف الإسرائيلي هو تشجيع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا على المساعدة في حل. ومع ذلك فقرار الدخول في مياه شرق المتوسط المضطربة يعني أن إسرائيل لن تتجنب البلل منها.