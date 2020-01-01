الرجوب خلال زيارته عائلة الأسير أبو وعر: قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة

رام الله /سما/

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية.

وأعرب الرجوب خلال زيارته، منزل الأسير المريض بالسرطان والمصاب بفيروس "كورونا" كمال أبو وعر في جنين، يرافقه محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، وأمين سر حركة "فتح" إقليم جنين عطا أبو ارميلة، عن تضامنه مع عائله الأسير أبو وعر ووقوفه إلى جانبهم وإلى جانب كافة أسرانا حتى إطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال.

وتطرق إلى الحراك الدولي، الذي تبذله القيادة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو وعر وكافة أسرانا.

وشدد اللواء الرجوب على ضرورة توحيد الجهود على كافة المستويات من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة وكافة أبناء شعبنا.

وأكد أبو ارميلة أن حركة "فتح" ستواصل جهودها لنصرة الحركة الأسيرة والوقوف إلى جانب أهالي الأسرى، مشيدا بهذه اللفتة الوطنية من قبل القيادة، التي تتابع باستمرار هموم الحركة الأسيرة.

وشكر والد الأسير أبو وعر، اللواء الرجوب والوفد المرافق على هذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقضية ابنهم وكافة أبناء الحركة الأسيرة .

وكان الرئيس محمود عباس، اعطى تعليماته للجهات المسؤولة كافة للقيام بحملة دولية للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب للأسير أبو وعر والافراج الفوري عنه.

يذكر أن الأسير أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، ويمضي حكما بالسجن ستة مؤبدات إضافة إلى 50 عاما، ومصاب بمرض السرطان والكورونا.