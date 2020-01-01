"كورونا" في أراضي الـ48: 1264 إصابة جديدة خلال أسبوع

القدس المحتلة /سما/

قالت الهيئة العربية للطوارئ بأراضي الـ1948، إن عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد بلغ لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، في البلدات العربية نحو 5298 إصابة، مع تسجيل 1264 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، لترتفع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 3100.

وتوزعت الإصابات حسب المناطق الجغرافية بأراضي الـ48، كالتالي: المثلث من أكثر المناطق تفشيا، إذ بلغ مجمل عدد الإصابات فيها نحو 2300 إصابة منها ما يقارب 1600 إصابة نشطة، تليها النقب مع تسجيل 1300 إصابة تقريبا منها نحو 500 حالة نشطة، ثم الجليل بتســــجيل 1400 مصاب منهم 850 بحالة نشطة.

أما من حيث عدد الحالات النشطة، تعتبر قلنسوة في المقدمة مع تسجيل 400 حالة نشطة من مجمل عدد إصابات بلغ 422 إصابة، تليها كل من رهط بـ274 من أصل 518، الناصرة بـ231 من أصل 268، الطيبة بـ213 من أصل 296، باقة الغربية بـ206 من أصل 298، كفر قاسم بـ150 من أصل 208، كفر قرع بـ128 من أصل 193، أم الفحم بـ123 من أصل 250، عين ماهل بـ104 من أصل 112، كسيفة بـ100 من أصل 153.

هذا، وسجلت قلنسوة الارتفاع الأعلى في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، إذ جرى تشخيص 268 إصابة جديدة، ثم الناصرة بـ130، الطيبة بـ127، عين ماهل بـ71، أم الفحم بـ59، باقة الغربية بـ55، رهط بـ53، كفر مندا بـ40، يافة الناصرة بـ38، الطيرة بـ34، كفر قاسم بـ23، الرينة وعبلين وزيمر بـ23 إصابة جديدة في كل منها.