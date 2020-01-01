  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن فرحات من مخيم جنين بعد 14 عاما في الأسر

الأحد 26 يوليو 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن فرحات من مخيم جنين بعد 14 عاما في الأسر


رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير عبد الرحمن أمين فرحات شقيق الشهيد محمد فرحات من مخيم جنين، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، وذلك من سجن النقب عبر معبر الظاهرية.

وقال المحرر فرحات لحظة الإفراج عنه، إن رسالة الأسرى التي يحملها من سجن النقب وكافة السجون، العمل على انقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر أولا، والأسرى المرضى خالد الشاويش، وخليل المصباح، ومعمر الصباح، والأسرى في ما يسمى مستشفى الرملة الذي هو بمثابة قبور للحركة الأسيرة.

وأضاف: "ان سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام، والتنصل مما كانت اتفقت عليه بتحسين ظروف اعتقال الأسرى.

وتطرق فرحات إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص "الأكامول" والمسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، إضافة الى انعدام الكمامات والوقاية الصحية للأسرى مع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون تبييض السجون، مشيدا باسم أسرى فتح والحركة الأسيرة بالموقف الوطني الثابت للرئيس محمود عباس تجاه ملف الأسرى.

#اسير محرر #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

تقرير : إسرائيليون يبيعون حيواناتهم المنوية بمبالغ طائلة!

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

تفاصيل جديدة في جريمة معصرة ملوي المصرية.. رماهم والدهم تحت القطار بدم بارد!

الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعرض مواطن للتعذيب لدى الشرطة بغزة

الحكومة : الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

مجدلاني يكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون ومخصصات الأسر الفقيرة

الأخبار الرئيسية

00

بلومبيرغ: دخول إسرائيل لحلبة النزاع في شرق المتوسط يزيد من مخاطر المواجهة مع تركيا

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

89

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

المالية تعلن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الصحة: 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بكورونا و470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة