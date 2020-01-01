  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتفاقية لدعم اللاجئين في الأردن بقيمة 700 مليون دولار

الأحد 26 يوليو 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية لدعم اللاجئين في الأردن بقيمة 700 مليون دولار


عمان /سما/

وقعت الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.

وقالت الحكومة في بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، أنَّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ يستضيفهم الأردن خلال الفترة بين 2020 و2022.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي سارة جوردون جيبسون.      
وأوضحت الحكومة أن البرنامج يقدم على مدى السنوات المقبلة لدعم الأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

ودعا الوزير الربضي، المجتمع الدولي بمواصلة دعمه للأردن لتقديم الخدمات للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة وفقاً لآلية تنسيق مستدامة واستراتيجية شاملة.

وأشار الربضي إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد أنفق في الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة أنشطته وبرامجه في الأردن حوالي 207 ملايين دولار في عام 2019.

وتشرع الخطة الاستراتيجية التي تبلغ تكلفتها (700) مليون دولار أمريكي في إعادة توازن أنشطة البرنامج لتتوجه نحو الأردن والأردنيين.

#الاردن #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل أمين سر فتح في بلاطة البلد ومحافظ نابلس يعلن تشكيل لجنة تحقيق

تقرير : إسرائيليون يبيعون حيواناتهم المنوية بمبالغ طائلة!

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب لـ"حزب الله"

اسرائيل تبعث رسالة تحذير لحزب الله عبر الامم المتحدة.. اليك تفاصيلها

تفاصيل جديدة في جريمة معصرة ملوي المصرية.. رماهم والدهم تحت القطار بدم بارد!

الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعرض مواطن للتعذيب لدى الشرطة بغزة

الحكومة : الإجراءات على ما هي عليه والاثنين سنعلن عن الإجراءات الخاصة بالعيد

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

89

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

المالية تعلن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الصحة: 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بكورونا و470 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

6

شاهد الصور: جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأوضاع في الشمال عن كثب