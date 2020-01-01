اتفاقية لدعم اللاجئين في الأردن بقيمة 700 مليون دولار

عمان /سما/

وقعت الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.

وقالت الحكومة في بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، أنَّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم المساعدة لمليون أردني ولاجئ يستضيفهم الأردن خلال الفترة بين 2020 و2022.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي سارة جوردون جيبسون.

وأوضحت الحكومة أن البرنامج يقدم على مدى السنوات المقبلة لدعم الأزمات الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين الأكثر هشاشة مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

ودعا الوزير الربضي، المجتمع الدولي بمواصلة دعمه للأردن لتقديم الخدمات للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة وفقاً لآلية تنسيق مستدامة واستراتيجية شاملة.

وأشار الربضي إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد أنفق في الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة أنشطته وبرامجه في الأردن حوالي 207 ملايين دولار في عام 2019.

وتشرع الخطة الاستراتيجية التي تبلغ تكلفتها (700) مليون دولار أمريكي في إعادة توازن أنشطة البرنامج لتتوجه نحو الأردن والأردنيين.