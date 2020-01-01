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الرجوب يبحث مع "الأونروا" اعتماد مركز حجر لمصابي "كورونا" في مخيم جنين

الأحد 26 يوليو 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع "الأونروا" اعتماد مركز حجر لمصابي "كورونا" في مخيم جنين


جنين /سما/

 بحث محافظ جنين أكرم الرجوب، مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" هنادي أبو طاقة، اليوم الاحد، اعتماد مركز حجر لمصابي "كورونا" في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال الرجوب خلال الاجتماع الذي حضره علاء جبارين من مكتب "الأونروا" في مخيم جنين، إن المركز يهدف لتوفير ما يلزم من رعاية طبية لمصابي فيروس كورونا، بمبادرة من المنظمة الأممية لتوفير المستلزمات الصحية للمركز بالتعاون مع لجنة خدمات اللاجئين والمحافظة ووزارة الصحة.

وأكد استعداد محافظة جنين الكامل للمساهمة في تقديم كل ما يلزم لحماية أبناء شعبنا وأهلنا في المخيم، مثمنا جهود وكالة الغوث وتعاونها في هذه الظروف.

من جهتها، أكدت أبو طاقة، تقديم كافة أنواع الدعم للمخيم من أجل مكافحة الوباء المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبناء المخيم .

#اكرم الرجوب #جنين #الاونروا #كورونا #مركز حجر

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