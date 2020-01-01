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عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

الأحد 26 يوليو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان


غزة /سما/

أصدرت عشيرة الحسنات في فلسطين، اليوم الأحد، بياناً بشان نبأ اعتقال الداعية، محمود الحسنات في السودان.

وقالت العشيرة في بيان صدر عنها، إنه "جاري التحقق ومتابعة الأمر من طرفنا وحيثيات الموضوع من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في جمهورية السودان".

وفيما يلي نص البيان كاملا:
 
نحن عشيرة الحسنات في الوطن والشتات، ممثلة بمختارها الشيخ شحادة الحسنات "أبو محمد" تلقينا خبر اعتقال ابننا الداعية محمود الحسنات عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
 
نفيد للعموم، بأنه جاري التحقق ومتابعة الأمر من طرفنا وحيثيات الموضوع من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في جمهورية السودان.
 
وسنطلعكم على أي جديد، وتهيب العشيرة بالجميع عدم إصدار أي بيان إلا من خلال صفحتها الرسمية، وإن العشيرة غير مسؤولة عن أي بيان. 

وتؤكد العشيرة على كامل الاحترام والتقدير لدولة السودان الشقيق، ودورها المساند للقضية الفلسطينية.
 

#عشيرة الحسنات #اعتقال الحسنات #الداعية محمود الحسنات #غزة #السودان

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