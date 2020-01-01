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عبر "فيس بوك".. الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير في الخليل

الأحد 26 يوليو 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبر "فيس بوك".. الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير في الخليل


الخليل /سما/

 كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تهديد وتشهير طالت مواطنة عبر موقع الفيس بوك و قبضت على الفاعل في الخليل   

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة  بأنه وبناءاً على شكوى تقدمت بها مواطنة لدى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها والتشهير بها والإساءة لسمعتها عن طريق نشر صورها ومعلوماتها الخاصة على موقع الفيس بوك , على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري ا لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل    

وأضافت , بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة االمتعلقة بالجريمة , تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والقبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة   

وأكدت توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول

#الشرطة #الخليل #فيسبوك #تهديد وتشهير

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