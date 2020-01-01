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الشرطة: الفتى عدي النتشة توفي بعد سقوطه عن بناية

الأحد 26 يوليو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: الفتى عدي النتشة توفي بعد سقوطه عن بناية


الخليل /سما/

 كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم الأحد، ملابسات وفاة الفتى عدي جواد النتشة (17 عامًا) والذي أعلن عن وفاته قبل يومين بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الفتى قد ادخل قبل يومين إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل مصابًا بجروح بالغة الخطورة، وقد حاول الأطباء إسعافه لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة في حينها ومباشرة التحقيق في الحادثة، وتبين أن الفتى سقط من بناية قيد الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وأهاب ارزيقات بالمواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات وضرورة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة.

#الشرطة #وفاة طفل

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