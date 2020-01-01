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إسرائيل تعلن نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة مسيرة مخصصة لألمانيا

الأحد 26 يوليو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة مسيرة مخصصة لألمانيا


القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إتمام أول رحلة تجريبية بنجاح لطائرة مسيرة من طراز "هيرون تي بي" المخصصة لألمانيا، ووصفتها بأنها "نقلة نوعية مهمة".

يشار إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور تخطط لإدخال الطائرة المسيرة للجيش الألماني في العام القادم.

وجاء في بيان وزارة الجيش الإسرائيلية، إنه تم تعديل الطائرة بما يتوافق مع الاحتياجات الألمانية.

يشار إلى أن الجانبين الإسرائيلي والألماني وقعا اتفاقية في عام 2018 بشأن خمس طائرات مسيرة مؤجرة من إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن فترة تشغيل طائرة "هيرون تي بي" تساوي ضعف فترة تشغيل "هيرون 1"، كما أنها تحلق لارتفاع يزيد على 12 كيلومترًا.

وتعمل وزارة الدفاع الألمانية لأجل تسليح الجيش الألماني بطائرات مسيرة.

#الجيش الإسرائيلي #طائرة #هيرون تي بي #اسرائيل #المانيا

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