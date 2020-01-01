لهذا السبب.. ليتسمان يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية غاضبًا

القدس المحتلة /سما/

غادر وزير الإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، اليوم الأحد، اجتماع الحكومة الإسرائيلية، غاضبًا، احتجاجًا منه على إقالته من منصبه في المجلس الوزاري المصغر "كابنيت الكورونا".

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، خفض عدد وزراء كابنيت الكورونا، من 16 إلى 10 وزراء، لإتاحة الفرصة أمام اتخاذ القرارات بشكل أسهل، حيث شمل القرار وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية إيتسيك شمولي، ووزير السياحة آساف زامير، ووزير التعليم يؤاف غالانت، ووزيرة النقل ميري ريغيغ، ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، وجميعهم غضبوا من القرار.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن ليتسمان اعتبر أن ما جرى غير منطقي، مضيفًا "أنا زعيم حزب ووزير صحة سابق".