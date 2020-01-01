تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

رام الله /سما/

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدم الرئيس عباس الشكر للرئيس أردوغان على مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مشيدا بالموقف التركي الرافض لمخططات الضم الاسرائيلية باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مواصلة تركيا جهودها مع الأطراف الدولية المعنية لوقف عملية الضم والانتهاكات الإسرائيلية لشعبنا ومقدساته.

وأطلع الرئيس، نظيره التركي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع الأطراف الدولية كافة لإحباط مخططات الضم الإسرائيلية، التي في حال تنفيذها ستقضي على فرص تحقيق السلام وستدخل المنطقة في فوضى وعنف وسيكون على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال.

ووضع الرئيس عباس، الرئيس أردوغان، في صورة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية، مؤكداً حرصه الكامل على الوصول لتحقيق المصالحة الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس، الجهود التي تقوم بها فلسطين لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فايروس كورونا، والخطط الموضوعة للحد منه، مثمنا الدعم التركي في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المسستقلة على ترابه الوطني.

وشدد الرئيس أردوغان، على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية لمنع الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، مؤكدا أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال.

وأكد أهمية التواصل الإيجابي، الذي يجري بين حركتي فتح وحماس وصولا لتحقيق المصالحة الكاملة وتوحيد المواقف لمواجهة الاحتلال.

وتبادل الرئيس ونظيره التركي، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أملهما بأن يعود على الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.