الزيتون يضم لاعب نماء ويجدد عقد آخر

غزة / سما /

واصل نادي الزيتون صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وتعاقد نادي الزيتون مع اللاعب مصعب أبو النصر رسميا مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف نماء مؤخرا.

كما جدد النادي عقد اللاعب عرفات أبو دلال, ليبقى مع الفريق موسما آخر, للظهور في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن تعاقد قبل فترة مع أحمد بركة, وعبد الكريم البريم, ورشيد النمس (أصيب بالرباط الصليبي لاحقا), واستعاد عاهد أبو مراحيل, ضمن جهود النادي للعودة إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.