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اللحام: محافظة بيت لحم تشهدُ تعافي 60% من مصابي "كورونا"

الأحد 26 يوليو 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

قال مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام إن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بفيروس كورونا، من أصل 536، أي بنحو 60% من اجمالي الاصابات.

وأضاف اللحام في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، المسارات الوبائية انخفضت من 18 مسارا إلى 8 مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة.

وأعرب عن شكره لكافة طواقم وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة مي الكيله، وقادة الأجهزة الامنية والأفراد وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.

#فيروس كورونا #بيت لحم

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