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تغريم طالب إيطالي لعرض فيلم إباحي في ميدان عام

الأحد 26 يوليو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم طالب إيطالي لعرض فيلم إباحي في ميدان عام


وكالات / سما /

غرمت السلطات الإيطالية طالبا جامعيا إيطاليا آلاف اليوروهات بعدما عرض فيلما إباحيا على شاشة كبيرة في الميدان الرئيسي ببلدة بولونيا بشمال البلاد.

واستخدم كارلو فيريتي (24 عاما) حاسوبه المحمول (لاب توب ) وجهاز عرض صغير لعرض فيلم "برايفت تيتشر" الإباحي الذي يرجع لثمانينات القرن الماضي، على شاشة في ميدان بياتسا ماجيور الذي يستخدم عادة لإقامة مهرجانات السينما المفتوحة.

واوقفت شرطة الدرك (كارابينيري) عرض الفيلم قرابة الساعة الثانية صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة، بعد ربع ساعة من العرض . وكانت امرأة مسنة قد أخبرت الشرطة بعرض ذلك الفيلم .

 وجرى تغريم فيريتي لانتهاك الآداب العامة، ولكن لم يتضح مقدار مبلغ الغرامة. وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم السبت أن المبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف يورو (5830 - 11600 دولار)، بينما قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المبلغ هو 3300 يورو.  

 ووجه فيريتي مناشدة لجمع الأموال عبر الإنترنت لمساعدته على دفع الغرامة ، محددا هدفا بقيمة خمسة آلاف يورو وتم جمع المبلغ خلال 24 ساعة.  

وفي حوار مع قناة "إي تي في" المحلية، قال إنه شاهد الفيلم مع أصدقائه والقليل من المواطنين كبار السن "الذين شكروه على العرض الرائع".

#إيطاليا #طالب

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