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هذه حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

الأحد 26 يوليو 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء


وكالات / سما /

تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها، عن إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عبر الهواء، والوسائل المناسبة لتوفير بيئة آمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بعض العلماء يحذرون بشأن وجود أدلة مزايدة على انتقال الفيروس عبر الهواء"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "منظمة الصحة العالمية تؤكد أن انتقال الفيروس عبر الهواء، يأتي عبر رذاذ دقيق يحتوي على فيروسات معلقة، تظل حية لبعض الوقت، وتحملها تيارات الهواء لمسافات أطول من متر واحد".

ولفتت الصحيفة إلى أن "قطيرات الرذاذ تحتوي على عدد أقل من الفيروسات مقارنة بالقطيرات الناتجة عن التنفس، ولكنها لا تسقط بسرعة على الأرض"، موضحة أن منظمة الصحة العالمية، لا تستبعد وجود حالات انتقال للفيروس، حدثت بأماكن مغلقة مزدحمة سيئة التهوية.

واستدركت: "إلا أن هذا يمكن تفسيره بانتقال الفيروس عبر قطيرات كبيرة من أفراد على مقربة جسدية من بعضهم البعض، وليس عبر الهواء لمسافات طويلة".

ونقلت الصحيفة عن ديفيد هيمان أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية بمدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، ورئيس المجموعة الاستشارية التقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالأخطار المعدية، قوله إنه "لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لمسافات طويلة".

لكن منظمة الصحة العالمية لا تتفق مع رأي هيمان، وقالت في رسالة مفتوحة إن "239 عالما أثاروا مخاوف بشأن انتقال الفيروس عبر الهواء، بما في ذلك لمسافات كبيرة".

#كورونا #فيروس كورونا #الهواء #الصحة

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