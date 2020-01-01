نتنياهو : الجيش الإسرائيلي جاهز للرد على كل تهديد

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي جاهز للرد على كل تهديد، في إطار التوترات في الشمال وتحسبا لأي هجوم من حزب الله ردا على مقتل أحد عناصره بسوريا قبل أيام.



أضاف نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأحد: "فيما يخص بالجبهة الشمالية، نحن نعمل وفق سياسة مفادها منع إيران من التمركز العسكري على حدودنا الشمالية".



وتابع: "لبنان وسوريا تتحملان المسؤولية عن أي هجوم ينفذ ضدنا انطلاقا من أراضيهم، ولن نسمح بتقويض أمننا ولن نسمح بتهديد سلامة الإسرائيليين، ولن نتحمل مهاجمة قواتنا".



وأشار إلى أنه مع وزير الجيش وقائد الأركان يجرون تقييما للموقف.