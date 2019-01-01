اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2019

رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2019، والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من رئيس الهيئة د. احمد براك.

واطّلع اشتية من خلال رئيس الهيئة على اهم ما تضمنه التقرير، والذي شمل حجم القضايا التي نظر فيها القضاء ومحكمة جرائم الفساد خلال العام 2019، والشكاوى والمشتكى عليهم وتوزيعاتهم المختلفة كذلك.

وأشاد رئيس الوزراء بهيئة مكافحة الفساد والجهود التي تقوم بها لمحاربة الفساد والفاسدين، والتطور الملحوظ في زيادة آليات الرقابة، من خلال السياسات والبرامج التي تنفذها الهيئة.