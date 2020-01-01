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الأسرى: ظروف صعبة تعيشها الأسيرتان حمادة وحشيمة بعزل الجلمة

الأحد 26 يوليو 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة، في عزل "الجلمة"، بظروف قاسية.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الأسيرتين حمادة وحشيمة تقبعان بغرفة عزل فيها ثلاث كاميرات مراقبة، وتفتقد لأدنى مقومات المعيشة.

وقالت الأسيرتان: "منذ نقلنا إلى عزل الجلمة ونحن بالملابس نفسها، لم يحضروا لنا أغراضنا، وأعطونا فقط "بلوزة" لكل واحدة ومعجون أسنان مع فرشاة بالية ومكسورة".

وأضافتا: "حين نخرج للقاء المحامي تكبل أرجلنا، ولا يزودننا بالكمامات، ولغاية اللحظة ومنذ أشهر لم يسمح لأهلنا بزيارتنا".

#هيئة شؤون الأسرى

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