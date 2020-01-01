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مقتل مواطن بإطلاق نار في قلقيلية

الأحد 26 يوليو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن بإطلاق نار في قلقيلية


رام الله / سما /

باشرت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الاحد، التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن بإطلاق النار عليه من بندقية خرطوش بقرية النبي الياس شرقي مدينة قلقيلية.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبناءً على إشارة وصلت مساء أمس إلى عمليات شرطة محافظة قلقيلية حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي مصاب بجروح خطيرة برصاص من نوع خرطوش على الفور تحركت قوة من المباحث العامة وقسم التحقيقات إلى المشفى، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم  أعلن الأطباء عن وفاته وذلك بعد محاولة من الأطباء لإنقاذ حياته.

وأضاف بأن النيابة العامة قررت تحويل الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح.

وأكد ارزيقات انه تم التحفظ على المشتبه به بإطلاق النار من قبل جهاز المخابرات العامة.

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