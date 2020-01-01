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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 26 يوليو 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر التظاهرات المتواصلة للمطالبة باستقالة نتنياهو.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"هآرتس":

_ التظاهرات ضد نتنياهو: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة 12 متظاهرا من أمام ديوان رئيس الوزراء

_ وزير الجيش غانيتس: لن نتحمل المساس بسيادتنا، سوريا ولبنان ستتحملان المسؤولية عن أي مساس بالسيادة الإسرائيلية

_ مقتل مواطن عربي (30 عاماً) من أم الفحم الليلة الماضية جراء إطلاق النار عليه

_ حالة الطقس: موجة حر شديدة تضرب البلاد اليوم وتستمر حتى الخميس، وستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها بـ7 درجات

_ حالة التأهب بالشمال بسبب التخوفات من رد حزب الله على مقتل أحد عناصره بالهجوم الإسرائيلي في سوريا

_ مستوطنون متطرفون من "يتسهار" ألقوا الليلة الحجارة تجاه دورية لحرس الحدود قرب المستوطنة

"يديعوت":

_ وزير الجيش غانيتس: المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي مستعدون لتولي مسؤولية ملف "الكورونا"

_ نتنياهو يهاجم القناة الـ12: "لقد أصبحت منصة تحريض لليسار المتطرف وتحرض لإسقاط حكومة اليمين"

_ وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 60,678 إصابة والوفيات إلى 457 حالة وفاة

_ إسرائيل نقلت رسالة تهدئة إلى حزب الله بأنها لم تقصد قتل أحد عناصره خلال الهجوم في سوريا

_ الحكومة الإسرائيلية ستصادق اليوم على تقليص عدد الوزراء بكابينت الكورونا ليصبح العدد 10 وزراء بدلا من 13 وزيرا

_ آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة أمام ديوان رئيس الوزراء وأمام منزله بقساريا وطالبوا باستقالة نتنياهو

"معاريف":

_ زعيم حزب تيليم موشيه يعلون: "الاعتداء على المتظاهرين بسبب تحريض نتنياهو المستمر عليهم"

_ تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية: حالة التأهب بالشمال ستستمر لفترة طويلة

_ اعتقال أحد المتظاهرين ضد نتنياهو في مستوطنة "شاعر هنيجيف"

_ الشمال متوتر: تخوفات من تطور سريع للأوضاع الأمنية إلى حالة تصعيد بالشمال وإسرائيل وحزب الله غير معنيين بالتصعيد

_ مواجهات مع المتظاهرين: الشرطة الإسرائيلية قامت الليلة برش المياه لتفريق المتظاهرين أمام ديوان نتنياهو

_ الكورونا في العالم: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,078,913 إصابة والوفيات 645,241 حالة وفاة

 
#الصحف الإسرائيلية

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