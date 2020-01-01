أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر التظاهرات المتواصلة للمطالبة باستقالة نتنياهو.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"هآرتس":
_ التظاهرات ضد نتنياهو: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة 12 متظاهرا من أمام ديوان رئيس الوزراء
_ وزير الجيش غانيتس: لن نتحمل المساس بسيادتنا، سوريا ولبنان ستتحملان المسؤولية عن أي مساس بالسيادة الإسرائيلية
_ مقتل مواطن عربي (30 عاماً) من أم الفحم الليلة الماضية جراء إطلاق النار عليه
_ حالة الطقس: موجة حر شديدة تضرب البلاد اليوم وتستمر حتى الخميس، وستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها بـ7 درجات
_ حالة التأهب بالشمال بسبب التخوفات من رد حزب الله على مقتل أحد عناصره بالهجوم الإسرائيلي في سوريا
_ مستوطنون متطرفون من "يتسهار" ألقوا الليلة الحجارة تجاه دورية لحرس الحدود قرب المستوطنة
"يديعوت":
_ وزير الجيش غانيتس: المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي مستعدون لتولي مسؤولية ملف "الكورونا"
_ نتنياهو يهاجم القناة الـ12: "لقد أصبحت منصة تحريض لليسار المتطرف وتحرض لإسقاط حكومة اليمين"
_ وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في إسرائيل إلى 60,678 إصابة والوفيات إلى 457 حالة وفاة
_ إسرائيل نقلت رسالة تهدئة إلى حزب الله بأنها لم تقصد قتل أحد عناصره خلال الهجوم في سوريا
_ الحكومة الإسرائيلية ستصادق اليوم على تقليص عدد الوزراء بكابينت الكورونا ليصبح العدد 10 وزراء بدلا من 13 وزيرا
_ آلاف الإسرائيليين تظاهروا الليلة أمام ديوان رئيس الوزراء وأمام منزله بقساريا وطالبوا باستقالة نتنياهو
"معاريف":
_ زعيم حزب تيليم موشيه يعلون: "الاعتداء على المتظاهرين بسبب تحريض نتنياهو المستمر عليهم"
_ تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية: حالة التأهب بالشمال ستستمر لفترة طويلة
_ اعتقال أحد المتظاهرين ضد نتنياهو في مستوطنة "شاعر هنيجيف"
_ الشمال متوتر: تخوفات من تطور سريع للأوضاع الأمنية إلى حالة تصعيد بالشمال وإسرائيل وحزب الله غير معنيين بالتصعيد
_ مواجهات مع المتظاهرين: الشرطة الإسرائيلية قامت الليلة برش المياه لتفريق المتظاهرين أمام ديوان نتنياهو
_ الكورونا في العالم: ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,078,913 إصابة والوفيات 645,241 حالة وفاة