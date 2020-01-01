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اختتام دورة مقيمي الحكام الدولية عبر تقنية "زووم"

الأحد 26 يوليو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام دورة مقيمي الحكام الدولية عبر تقنية "زووم"


غزة / سما /

شارك 7 من الحكام السابقين والحاليين من قطاع غزة في دورة مقيمي الحكام الدولية, والتي اختتمها الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " في غزة عبر تقنية " زووم".

 بحضور إبراهيم أبو العيش, وسعود حمد, ومحمد الشيخ خليل, والسابقين أشرف زملط وسعيد محسن, والحاليين أمين عويص, وعماد مرجان.

وافتتح الدورة القطري هاني بلان نائب رئيس لجنة الحكام الدولية, فيما حاضر فيها الأردني اسماعيل الحافي والسعودي علي الطريفي، وتركزت خلال يوميها على دور المقيم، ومكان تواجده داخل الملعب, وكيفية تقييم الحكم بالشكل الصحيح, وأبرز النقاط التي يتم التقييم عليها، وغيرها من الموضوعات.

#الحكام #زووم

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