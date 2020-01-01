مباراة فاصلة بين المغازي ورفح في كأس السلة اليوم

غزة / سما /

يلتقي مساء اليوم عند الساعة الخامسة، فريقا خدمات المغازي وخدمات رفح في مباراة فاصلة بينهما على صالة سعد صايل، لتحديد المتأهل لنهائي كأس فلسطين لكرة السلة- جوال، لمواجهة حامل اللقب، المتصدر خدمات البريج.

وكان المغازي فاز ذهاباً، بنتيجة 90-82، قبل أن يفرض رفح مباراة فاصلة بفوزه 69-61.

وقال حسن اسماعيل مدرب رفح إن الفوز أعطى دفعة معنوية للاعبين الجاهزين للمباراة، وجاهزون لخوض اللقاء لكسر روتين النهائيات بين الجارين، المغازي والبريج، رغم أن المغازي لديه نجوم ودكة بدلاء قوية، على خلاف رفح الذي يعاني من نقص لاعبيه، خاصة أبرز نجوم الفريق وائل تيم الذي حصل على خطأ عدم الأهلية، لاعتراضه على قرارات الحكام، مما يعني ايقافه لمباراة واحدة.